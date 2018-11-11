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Kenyalı atletlerden parkur rekoru

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda Kenyalı atletlerden parkur rekoru

Kenyalı atletlerden parkur rekoru

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda Kenyalı atletlerden parkur rekoru

11 Kasım 2018 Pazar 14:07
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Kenyalı atletlerden parkur rekoru

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda da Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Felix Kimutai, 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Yarışta 30. kilometreden sonra yaptığı atakla rakipleriyle arasındaki farkı açan Kimutai, vatandaşı Vincent Kiplagat'ın 2010 yılında 2.10.42'lik dereceyle ele geçirdiği İstanbul Maratonu rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkeklerde Bahreynli Abdi İbrahim Abdo, 2 saat 10 dakika 37 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich de 2 saat 10 dakika 55 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich, 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle organizasyonda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Kenyalı sporcu, geçen yıl maratonu 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle bitirerek rekor kırmıştı.

Kadınlarda Kenyalı Margaret Agai, 2 saat 25 dakika 4 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Fatuma Sado da 2 saat 31 dakika 5 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kenyalı Atletler40. İstanbul Maratonu
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