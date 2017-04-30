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Kenan Sofuoğlu'ndan sezonun ilk galibiyeti

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 4. ayağında birinci oldu.

Kenan Sofuoğlu'ndan sezonun ilk galibiyeti

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 4. ayağında birinci oldu.

30 Nisan 2017 Pazar 17:58
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Kenan Sofuoğlu'ndan sezonun ilk galibiyeti

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Hollanda'da düzenlenen sezonun 4. etabında birinci sırayı elde etti.

Sezonun 4. yarışı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte 18 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 ayağında mücadele edemeyen, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, Hollanda'daki müsabakaya "pole" pozisyonundan başladı.

Milli motosikletçi, baştan sona üstün götürdüğü yarışı rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. GRT Yamaha'dan Fransız Lucas Mahias, Kenan Sofuoğlu'nun 2.611 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. CIA Landlord Insurance Honda takımından Fransız Jules Cluzel ise liderin 2.616 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı, 14 Mayıs'ta İtalya'da düzenlenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Supersport ŞampiyonasıMilli MotosikletçiKenan Sofuoğlu
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