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Kenan Sofuoğlu motosikletiyle F-16 uçağına karşı yarışacak

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Sofuoğlu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 3. havalimanının tanıtımı için motosikletle, F-16 savaş uçağına karşı yarışacak.

Kenan Sofuoğlu motosikletiyle F-16 uçağına karşı yarışacak

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Sofuoğlu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 3. havalimanının tanıtımı için motosikletle, F-16 savaş uçağına karşı yarışacak.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:55
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Kenan Sofuoğlu motosikletiyle F-16 uçağına karşı yarışacak

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında F-16, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı, motosiklet ve lüks spor otomobil birbiriyle yarışacak.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile İstanbul'da 20-23 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST etkinliklerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sofuoğlu, festival kapsamında F-16, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı, motosiklet ve lüks spor otomobilin aynı anda birbiriyle yarışmasının planlandığını ifade etti.

Daha önce dünyanın en hızlı araçlarının bir araya getirilerek aynı anda yarıştırılmadığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en hızlı araçlarının bir araya geldiği böylesine bir farkındalık etkinliği yapılmadı. TEKNOFEST'te bir ilki başarmak istiyoruz ve projenin üzerinde hala çalışıyoruz. Etkinlik öncesi testler gerçekleştireceğiz. Test verilerine göre yarışmanın formatını oluşturacağız. Dünyada ses getirecek projeyi yeni havaalanında hayata geçirebilmek bizim için ayrı bir başarı ve gurur olacak. Dünyanın en büyük havaalanına yakışır bir tanıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz. Böylesine anlamlı organizasyonu Red Bull ve Selçuk Bayraktar'ın desteğiyle birlikte yapacağız."

Türkiye'nin milli gururu proje ve eserlere tanıtım desteği vermek için her zaman etkinlikler yaptığına işaret eden Sofuoğlu, 2016 yılında Kawasaki H2R marka ve model motosikletiyle açılış töreninden önce Osmangazi Köprüsü'nde yaptığı sürüşte saatte 400 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdığını anımsattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı ve sponsoru olduğu festivalin insanların hafızasında yer edineceğine inandığını dile getiren Sofuoğlu, "F-16 uçağıyla yarışmak yıllardır hayalimdi. Yeni havaalanında böyle bir yarış hayal ettiğimi daha önce dile getirmiştim. Hayalimi böylesine ülkemize büyük katkı vereceğine inandığını 3. havalanının tanıtımı yaparak gerçekleştirmek bana ayrıca heyecan veriyor. Bu gurur ve heyecanı bütün halkımızla birlikte yaşayacağız. Herkesi heyecana ortak olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFESTKenan Sofuoğlu
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