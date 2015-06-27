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Kenan Sofuoğlu Kawasaki Pucetti'de kaldı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2016 sezonunda da İtalyan takımı Kawasaki Pucetti takımıyla pistlerde mücadele edecek.

Kenan Sofuoğlu Kawasaki Pucetti'de kaldı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2016 sezonunda da İtalyan takımı Kawasaki Pucetti takımıyla pistlerde mücadele edecek.

27 Haziran 2015 Cumartesi 11:25
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Kenan Sofuoğlu Kawasaki Pucetti'de kaldı

ANKARA

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2016 sezonunda da İtalyan takımı Kawasaki Pucetti takımıyla pistlerde mücadele edecek.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Süpersport Şampiyonası'nda gelecek sezona yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek mevcut takımı Kawasaki Pucetti yöneticileriyle yeniden anlaşma sağladığını ifade etti. 

İtalya'nın Rimini bölgesindeki Misano Pisti'nde geçen hafta gerçekleştirilen yarışta, takım yetkilileriyle görüşme yaptığını anlatan Sofuoğlu, "İtalyanlarla anlaştım ve gelecek sezon da Kawasaki Pucetti ile yarışacağım. Sezon bitmeden böyle bir karar vererek, yol haritamı belirlemek istedim" dedi.

Sofuoğlu, Kawasaki Pucetti ile uyumlu çalıştığını vurgulayarak, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediğini dile getirdi. Misano Pisti'ndeki son yarışta kaza yaptığını anımsatan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Misano'daki testlerde de kaza yapmıştım. Bu pist bize göre değil ancak şu an hala 20 puanla lider durumdayım. Önümüzde Malezya yarışı var. Dört yarışımız daha var. Son yarış olan Katar'dan önce şampiyonluğu ilan etmek istiyorum. Yaşadığım kaza hatalarımı gösterdi. Zor bir süreç yaşıyorum ama kendimi biraz daha motive etmeliyim. Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor. Daha önceki sezonlarda da zor şartlarda mücadele ederek şampiyon oldum. Zorluklara rağmen mutlu sona ulaşmak istiyorum. Bu sefer de öyle olacak."

Kenan Sofuoğlu, 8. yarış sonunda sürücüler klasmanında 155 puanla lider durumda bulunuyor. Fransız rakibi Jules Cluzel ise 135 puanla ikinci sırada yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2015 11:40
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Kenan Sofuoğlu Kawasaki Pucettide Kaldı
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