Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 beraber kaldıkları karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili "Kelimeler tükenmiştir." dedi.

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 beraber kaldıkları karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili konuştu.

Karşılaşmayı Levent Galatasaraylılar Evi'nde izleyen Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim kararım var. Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim, kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir. Aklıma, 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın sel seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.' beyiti geldi." dedi.

Cezaların sarı-kırmızılı camiayı birleştirdiği aktaran Cengiz, "Camiamızın teyakkuz halinde olmasını istiyorum. Ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemesini istiyorum. Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir. Kontrollü güç, en değerli güçtür. Camiamızdan bütün oyunlara ve tuzaklara rağmen şampiyon olacağımıza, Galatasaray armasının ebediyen en şanlı şekilde tepelerde yer alacağına yönelik inançlarını yitirmemelerini diliyorum ve dikkat etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Shakespeare'in sözü burada aklıma geliyor. 'Tanrım ben rakiplerimle baş ederim, beni dostlarımdan koru.' Bütün camiamıza 'dikkat edin, sahte dostlardan korunun' diyorum. Teyakkuz içinde kalın. Bize yapılan bütün her şeye rağmen eğer biz bu coğrafyada yaşıyorsak ve bu dünyada nefes alıp veriyorsak, Galatasaray ebediyen ve ilelebet yaşayacak. Her şeye, tüm engellere rağmen Galatasaray her zaman şerefle, şanla, hakkı ve onuruyla en tepede olacaktır."

"Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa açık açık söylesinler"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aleyhlerine verilen penaltının hatalı olduğunu savundu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, hakem Hüseyin Göçek ile Video Yardımcı Hakem (VAR) arasında konuşulanların açıklanmasını istedi.

"İyi günler geçirmiyoruz. Şanssız bir dönemden geçiyoruz." diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Sakinliğimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz ama 30 milyon insanın bu akşam içi yanıyor. Sadece Galatasaraylılar değil futbola gönül vermiş milyonlarca insan bu akşam burada olanları gördü. Türk Telekom Stadı'nda bir cihaz konmuş. İsmi de VAR'dır. Ne işe yaradığını merak ediyorum. VAR ile hocanın ne konuştuğunun açıklanmasını istiyoruz. Galatasaray'ın başkanı Galatasaraylılar Derneğinde, teknik direktörü 3. katta maçı izliyor. Bugün bir beyaz sayfa açtık, sahaya çıktık. Derbi öncesinde çok önemli bir futbolcumuz kırmızı kart görerek cezalandırılmıştır hem de penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda verilen penaltıyla cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaraylıyı herhalde test ediyorlar. Zekamızı mı deniyorlar, ne yapıyorlar merak ediyorum. Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa açık açık söylesinler. Ona göre tedbir alalım."

Albayrak, açtıkları beyaz sayfanın karşılıksız kaldığını ileri sürerek, "Dün akşam yağmur, çamur altında 1,5 saat idman yaptık. Gece saat 01.00'e kadar hoca ile çalıştık. Emeğimiz var. Ayda 5,5 milyon avro futbolculara maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. Yazıktır Galatasaray'a... Üç gün sonra Lokomotiv Moskova maçına gideceğiz. Bu moralsizlikle mi gideceğiz? Başkanımız açıklama yapmış, 'Yolun bittiği noktadayız.' demiş. Başkanımız haklıdır. 30 milyon Galatasaraylının bu gece uyuyacağını, başını yastığa koyacağını düşünmüyorum. Bugün bir beyaz sayfa açmıştık. Bu sayfa yine ortada kaldı. Bu beyaz sayfa olmadı. Ben ne yapayım." ifadelerini kullandı.