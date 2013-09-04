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Kazım Kazım Bursa'da

Bursaspor Kulubü ile 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaraylı oyuncu Kazım Kazım, gece geç saatlerde Bursa'ya geldi.

Kazım Kazım Bursa'da

Bursaspor Kulubü ile 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaraylı oyuncu Kazım Kazım, gece geç saatlerde Bursa'ya geldi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 08:08
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Kazım Kazım Bursa'da
BURSA

Bursaspor Kulubü ile 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaraylı oyuncu  Kazım Kazım, gece geç saatlerde Bursa'ya geldi.

Kalacağı otele yöneticilerle birlikte gelen Kazım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, ''Çok tutkulu bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Benim için yeni bir sayfa  olacak, çok ümitliyim'' dedi.

Ligin ikinci haftasında oynanan Bursaspor-Galatarsaray maçında taraftarların arasında yer almasının sorulması üzerine Kazım, ''Taraftarların ortasında maç izlemek biraz çılgınlıktı. Yeni bir tecrübe oldu benim içinde. Milli takımda da oynadım Bursaspor'a karşıda oynadım, iki tecrübeyide yaşadım. Futbol oynamak için çok özel bir yer burası ve gerçekten taraftar çok iyi'' diye konuştu.

Alman teknik adam Christoph Daum'un Bursa'ya gelmesinde etkili olduğunu söyleyen Kazım, ''Bursa'ya gelmemde beni tanıyan ve kariyerimin en iyi zamanını geçirdiğim hocamın burada olması çok etkili oldu. Daha önce yaptığımızı tekrar yapabiliriz. İyi bir ilişkimiz vardı. Tekrar başarılı olacağımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 08:09
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Kazım Kazım Bursada
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