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Kazım Karabekir Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maçlarını oynayacağı statta, tribün, ışıklandırma, canlı yayın altyapısı hazırlıkları ile belirlenen eksiklerin giderilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Kazım Karabekir Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maçlarını oynayacağı statta, tribün, ışıklandırma, canlı yayın altyapısı hazırlıkları ile belirlenen eksiklerin giderilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:52
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Kazım Karabekir Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Asbaşkanı Ünsal Kıraç, tribün, ışıklandırma, canlı yayın altyapısı hazırlıkları ile belirlenen eksiklerin giderilmesi için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü statta incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Ünsal Kıraç, statta yaklaşık 1,5 aydan beri yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen resmi yazı doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi için uğraş verildiğini dile getirdi.

TFF'den gelen yazıda 100'ün üzerinde istek bulunduğunu aktaran Kıraç, "Eksiklerin giderilememesi durumunda burada Süper Lig müsabakası yapılamayacağını bize resmi yazıyla bildirdiler. Yazının gereği olarak, 1,5 aydan beri aralarında mühendis, mimar ve teknik elemanların da olduğu 30 işçi burada çalışıyor." diye konuştu.

"Beşiktaş maçına yetiştirilecek"

Kıraç, stattaki çalışmaları Süper Lig'in ikinci haftasındaki Beşiktaş maçı öncesinde bitireceklerini kaydetti.

Stadın tümüyle elden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlatan Kıraç, "Işıklandırma sistemi yeniden yapıldı ve test çalışmaları gerçekleştiriliyor. Canlı yayın altyapısının oluşturulması için TFF'den bildirim yapıldı. Bu iki kalemin 3 milyon lira civarında gideri var. Basın tribünü ile A ve B protokol koltukları değiştirildi. Yeni skorbordun montajı yapıldı. Misafir taraftar tribünlerimizde aynı şekilde yenilendi. Soyunma odalarının tamamı, toplantı ve hakem odalarımız düzenlendi. Bu hafta deplasmanda olmamız dolayısıyla, çalışmaları Beşiktaş maçı gelmeden bitirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

"Loca var, talep yok"

Ünsal Kıraç, taraftarların ve loca ve kombinelere yeterli ilgiyi göstermemesinden şikayet etti.

Stattaki loca sayısını 6'dan 57'e çıkardıklarını dile getiren Kıraç, şunları söyledi:

"Stadı 1 yıl kiraladıktan sonra, loca çalışması yapma kararı aldık. Stat içerisinde 57 loca yapmış bulunuyoruz. Localar yapılmadan önce, 'Nereden izleyeceğiz, bize loca yapar mısınız?' diye soranlar vardı. Şu anda 57 locamız tamamen bitmesine rağmen taraftarımızdan çok fazla talep eden yok. Kombine sayısı da çok az, 100'ün üzerinde bir rakam. Bu sayılar Erzurum'u temsil etmiyor. İnanıyorum ki Beşiktaş maçından önce hem localar hem de kombinelerin tamamı satılmış olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigKazım Karabekir Stadı
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