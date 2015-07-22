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Kayserispor'da iki imza birden

Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'dan Brezilyalı Vanderley Dias Marinho ve Diego Lopes ile kiralık olarak sözleşme imzaladı

Kayserispor'da iki imza birden

Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'dan Brezilyalı Vanderley Dias Marinho ve Diego Lopes ile kiralık olarak sözleşme imzaladı

22 Temmuz 2015 Çarşamba 13:47
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Kayserispor'da iki imza birden

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Brezilyalı Vanderley Dias Marinho (Derley) ile bonservisi Benfica'da olan, ancak son iki sezondur Rio Ave'de kiralık olarak oynayan Diego Lopes'i transfer etti.

Derley ve Lopes, kendilerinin birer yıllığına sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak bağlayan sözleşmeye, kulüp tesislerinde düzenlenen ve başkan vekili Oğuz Ortaköylüoğlu'nun da katıldığı törende imza attı. 

Toplantıda konuşan Ortaköylüoğlu, Kayserispor'un transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiğini ve 5 oyuncu daha transfer edeceklerini söyledi.

Transferleri teknik direktör Tolunay Kafkas ile istişareli bir şekilde yürüttüklerinin altını çizen Ortaköylüoğlu, "Takımımızda görmeyi çok arzu ettiğimiz iki oyuncuyu transfer ettik. Kulübümüze büyük katkılarda bulunacak oyuncular olduğunu düşünüyoruz. Hocamızla istişareli bir şekilde transfer çalışmalarımız devam edecek. Eksiklerimizi belirleyerek en az 5 oyucu daha transfer etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kayserispor'un bu sezon yeniden yapılandığını vurgulayan Ortaköylüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sezon taraftar desteğine çok ihtiyacımız olacak. Kayserispor iyi transferler yapıyor, yapmaya da devam edecek. Bu sezon doğu alt tribünündeki yerleri kombine olarak satacağız. Buranın fiyatı da sezonluk 50 lira olacak. Aynı zamanda geçmiş sezonlarda Kayserispor passolig kartı almış olan taraftarlarımızın vize yenileme ücretlerini biz karşılayacağız. Yeni passolig ve kombine bilet alacak taraftarlarımızın da passolig ücretlerini biz karşılayacağız." 

Derley ve Lopes ise Kayserispor'da olmaktan mutluluk duyduklarını, takım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 15:11
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKayserispor
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