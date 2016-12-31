Yıldız, hafta içinde istifayı resmiyete dökeceklerini belirterek, "Büyüklerimiz böyle bir karar almış, bize saygı duymak düşer. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.
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