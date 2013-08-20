Kayserispor sahasında galibiyetle başladı

KAYSERİ



Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi.



10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sivassporlu Utaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Uzaktan şutlarla gol arayan Sivasspor'da, 12. dakikada Grosicki'nin ceza alanı dışından sert vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.



21. dakikada Aatif ile ceza alanı içerisinde duvar pası yapan Utaka'nın şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Kayserispor defansı topu kornere çeldi.



Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



53. dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkan Kayserispor'da Nobre, topu ceza sahasının hemen dışında bulunan Sefa'ya aktardı. Sefa, sağ çarprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



61. dakikada Mouche'nin sol kanattan etkili ortasına Nobre dokunamayınca Kayserispor golden oldu.



84. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kadir'in sert şutunu Kayserispor defansı güçlükle uzaklaştırdı.



90. dakikada Biseswar'ın altıpas içinden yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti..



Başka pozisyon olmayınca karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan notlar



Lisans sorunu çözülemeyen Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, maçı locadan takip etti. Carlos'un yerine kulübede yardımcısı Cesar Domingo Lopez hazır bulundu.



Kayserispor taraftarları, maçın 74. dakikasında "Her yer Kahire, her yer direniş" şeklinde slogan attı.





AA