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Kayserispor sahasında galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi.

Kayserispor sahasında galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi.

20 Ağustos 2013 Salı 08:25
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Kayserispor sahasında galibiyetle başladı
KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi.

10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sivassporlu Utaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Uzaktan şutlarla gol arayan Sivasspor'da, 12. dakikada Grosicki'nin ceza alanı dışından sert vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

21. dakikada Aatif ile ceza alanı içerisinde duvar pası yapan Utaka'nın şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Kayserispor defansı topu kornere çeldi. 

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

53. dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkan Kayserispor'da Nobre, topu ceza sahasının hemen dışında bulunan Sefa'ya aktardı. Sefa, sağ çarprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

61. dakikada Mouche'nin sol kanattan etkili ortasına Nobre dokunamayınca Kayserispor golden oldu.

84. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kadir'in sert şutunu Kayserispor defansı güçlükle uzaklaştırdı.

90. dakikada Biseswar'ın altıpas içinden yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti..

Başka pozisyon olmayınca karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Lisans sorunu çözülemeyen Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, maçı locadan takip etti. Carlos'un yerine kulübede yardımcısı Cesar Domingo Lopez hazır bulundu.

Kayserispor taraftarları, maçın 74. dakikasında "Her yer Kahire, her yer direniş" şeklinde slogan attı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:26
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor-Sivasspor
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