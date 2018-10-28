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Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

28 Ekim 2018 Pazar 20:03
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Kayserispor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşmada Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun pasında topla buluşan Erman Kılınç'ın sol çaprazdan ceza alanına girer girmez şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

10. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Douglas'ın, uzaktan sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım üzerine gelen topu kornere çeldi.

30. dakikada Chery'nin havadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı içerisinde kayarak yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden auta çıktı.

31. dakikada rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında altıpas önünde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun uygun pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

33. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı top Atila Turan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

53. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Umut Bulut kafasıyla topu altıpas içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Şamil Çinaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

56. dakika sol kanattan korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında penaltı noktasına koşu yapan Umut Bulut'un kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

89. dakikada kendi yarı alanında topu kapan ve seri bir şekilde rakip ceza sahasına giren Chery, pasını Bilal Başacıkoğlu'na çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu, Emre Kılınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

90. dakikada kullanılan penaltıda Chery, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Lopes ile yaşadığı tartışmanın ardından Robinho, ikinci sarıdan kırmızı kartla hakem tarafından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporDemir Grup Sivasspor
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