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Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

15 Nisan 2018 Pazar 18:44
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Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan kornerde, Deniz Yılmaz'ın savunma oyuncularının arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.

28. dakikada Kayserispor'da kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Atila Turan'ın sert şutunda, top kale direğinin sol köşe birleşimine çarparak ceza sahasına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Boldrin'in altıpas önünde yaptığı tek vuruşta kaleci Hopf topu çıkardı. Maçın hakemi bu pozisyonda meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğine hükmederek gol kararı verdi: 1-0

42. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sağ kanattan Badji'nin ortasında ön direğe hareketlenen Kana Bıyık'ın altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanın ilk metrelerinde Boldrin'in gönderdiği ara pasına koşu yapan Amorim, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 2-0

İlk yarı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada orta alanda gelişen ev sahibi takım atağında, Kana Bıyık'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gyan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, top kalenin üzerinden auta gitti.

55. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Sessegnon'un sert şutunda, top kale direğinden döndü. Dönen topu kafayla tamamlamak isteyen Rahmetullah Berişbek, savunma oyuncularının müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Sessegnon, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1

77. dakikada Amorim topu ceza sahasında bulunan Umut Bulut'a doğru gönderdi. Umut'un üzerinden atlamasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 3-1

87. dakikada Gençlerbirliği atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Manu topu Sessegnon'a aktardı. Sessegnon'un pasında topu alan Skuletic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

90+1. dakikada Skuletic'in pasıyla topla buluşan İlker Karakaş'ın ceza alanına girer girmez yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lung topu ayağıyla kurtardı.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporGençlerbirliği
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