Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:
"Maalesef ligde istediğimiz yerde değiliz. Artık buna son vermeyi arzu ediyoruz. Şimdi önümüzde Atiker Konyaspor karşılaşması var. Atiker Konyaspor maçını kazanarak, çıkışa geçmek istiyoruz. Takımımız iyi bir şekilde bu karşılaşmaya hazırlandı. Temennimiz yarın 90 dakika sonunda sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak. Bunu başaracak güce sahibiz. Umarım Konya'dan Kayseri'ye 3 puanla döneriz."
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