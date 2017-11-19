Kayserispor 3 puanı aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Karşılaşmanın 1. dakikasında Uğur Çiftçi'nin Kayserispor ceza alanının solundan yaptığı ortada Jailton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
8. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında Kayserispor ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Skuletic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Kayserispor öne geçti. Güray Vural'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Umut Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
32. dakikada Gençlerbirliği, 1-1 eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza alanında Jailton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti.
41. dakikada Mendes'in ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleye giden topu Yıldırım Mert Çetin, son anda kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Badji'nin Gençlerbirliği ceza alanının dışından sert şutunda, kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Khalili ortasını yaptı. Ceza alanındaki Yıldırım Mert Çetin'in kafa vuruşunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.
54. dakikada Uğur Çiftçi'nin Kayserispor ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Skuletic topa dokunamadı.
57. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Konuk ekibin kazandığı serbest atışta topun başına geçen Boldrin şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
63. dakikada Skuletic'in Kayserispor ceza alanının sağ çaprazından şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada Mendes'in Gençlerbirliği kalesini karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Kayserispor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
AA