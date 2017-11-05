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Kayseri'de beraberlik

Süper Lig'in 11. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Kayseri'de beraberlik

Süper Lig'in 11. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

05 Kasım 2017 Pazar 10:41
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Kayseri'de beraberlik

Kayserispor cephesi

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, rakiplerine göre daha etkili bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, takımın performansından son derece memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda oyunu domine eden bizdik. İkinci yarıdan itibaren bir tane bile şutları yoktu." dedi.

İkinci yarının tamamında Kayserispor'un etkin bir futbolu oynadığını ve hakemin maçta bariz hatalar yaptığını savunan Sumudica, şunları kaydetti:

"Benim saçlarım gün gittikçe beyazlıyor çünkü futbol için çalışıyorum. Maç bittiğinde sahadaki futbolcular kadar yorgun oluyorum. Sadece birazcık saygı istiyorum. Gerçekten hakemin sahada yanlış kararlar verdiğine inanıyorum. Sadece saygı bekliyorum. Ben nasıl saygı gösteriyorsam o saygıyı ben de bekliyorum. Orada kesin bir penaltı vardı. Bu penaltı ile Kayserispor 2 puan daha kazanacaktı. Deniz 4. sarı kartı gördü. Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Aynı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu aynı hareketi yaptı ama kart görmedi. İkinci yarıda da Trabzonspor kalecisi futbol oynamaktan çok uzaktı. Hakem kaleciyi bir kere dahi uyarmadı. Ben kimseden yardım istemiyorum. Sadece bana saygı duyulmasını istiyorum. Çünkü Kayserispor futbolu gerçekten oynayan en iyi takımlardan biri."

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı gol yemeden tamamlamalarının iyi bir şey olduğunu söyledi.

Süper Lig'de en iyi çıkış yapan takımlardan biriyle karşılaştıklarını dile getiren Çalımbay, "Bizim buradaki bütün amacımız galibiyetti. Buraya galibiyet için geldik ama maalesef ofansif açıdan istediğimiz verimliliği göremedik. Defansif anlamda herkes iyi mücadele etti. Sevinecek bir şey değil ama iyi bir şey. İlk defa Trabzonspor ligde gol yemeden bir maçı bitirdi. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey." diye konuştu.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Kana Bıyık'ın sağdan ortasında, Mendes arka direkte kafayla topu kale önüne indirdi. Kaleci Onur Recep Kıvrak, Umut Bulut'tan önce topa sahip oldu.

36. dakikada Okay Yokuşlu'nun savunma arasına attığı derinlemesine pasta koşu yapan Castillo, ceza alanına girdi. Savunma oyuncularının çabuk davranması sonucu Castillo, pozisyonunu kaybederek topu Kayserisporlu oyunculara kaptırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

59. dakikada sağ kanattan Gyan'ın ortasında, ceza alanı içinde Umut Bulut'un vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta gitti.

75. dakikada Espinoza'nın pasıyla topla buluşan Gyan'ın, rakibini geçtikten sonra ceza yayı solundan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

77. dakikada Espinoza'nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Lopes'in vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti.

Maç 0-0 berabere tamamlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor-TrabzonsporTrabzonspor
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