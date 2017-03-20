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'Kaybolup gitmek istemiyorum'

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyor.

'Kaybolup gitmek istemiyorum'

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyor.

20 Mart 2017 Pazartesi 13:31
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'Kaybolup gitmek istemiyorum'

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, kaybolup giden sporcular kervanına katılmak istemediğini söyledi.

Paralimpik masa tenisçici Abdullah, yaptığı açıklamada, Rio 2016'dan sonra beklentilerin daha da arttığını kaydetti.

Bu durumun kendisinde stres oluşturmadığını vurgulayan 27 yaşındaki milli sporcu, 10 yıldır masa tenisi oynadığını ve yeterince tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Abdullah, başarısının artarak devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Türkiye'nin sporcu portföyünde kazanılan başarıdan sonra bir sonraki büyük organizasyonda kaybolup giden isimler çok. Kaybolup gitmek istemiyorum. Bu bilinçle daha çok çalışıp, şampiyonluğun vermiş olduğu öz güvenle önümüzdeki dünya ve Avrupa şampiyonalarında, en önemlisi de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bu derecenin aynısını tekrarlamayı amaçlıyorum. Başarımın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlgiden memnun

Milli masa tenisçi, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyayla hayatında önemli değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Artık daha çok tanındığına dikkati çeken Abdullah, insanların ilgisinin kendisini memnun ettiğini vurguladı.

"Bunlar parayla satın alamayacağınız şeyler." diyen Abdullah, şöyle konuştu:

"Şampiyon olduktan sonra hayatımda çok güzel değişiklikler oldu. İnanılmaz bir duygu yaşıyorum şu anda. Rio'daki final maçı televizyondan canlı yayınlanınca ister istemez tanınırlığım arttı. Artık sokakta yürürken insanlar benimle muhabbet ediyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Ayrıca söyleşilere katılıyorum. Son olarak bir köy okuluna davet edildim."

Dünya Takımlar Şampiyonası'na hazırlık

Abdullah Öztürk, Rio'nun ardından Slovakya'da mayısta düzenlenecek Dünya Takımlar Şampiyonası'na hazırlandığını ifade etti.

Şampiyonada 4. klasmanda Nesim Turan ve Süleyman Vural ile Türkiye'yi temsil edeceklerini anlatan Abdullah, şampiyonluğu hedeflediklerini vurguladı.

Rio 2016'da takımlar masa tenisinde 3. olduklarını hatırlatan Abdullah, "Şanssız bir şekilde finali kaçırdık. Dünya Şampiyonası'nda Çin, Kore ve Fransa'yı geçip şampiyon olacağımıza inanıyorum. Takımımızın bu potansiyeli var." diye konuştu.

"Çocuklarınızı eve hapsetmeyin"

Engelli çocuğu bulunan ailelere de seslenen Abdullah, "Çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Yoksa onlara en çok kötülüğü siz yapmış olursunuz." dedi.

Abdullah, engelli çocuklar konusunda en büyük görevin ailelere düştüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Aileler çocuklarını evlerden çıkarsınlar. Böylece onlara en büyük iyiliği yapmış olurlar. Engelli çocuklarını spor salonlarına getirsinler, sosyalleşmelerini sağlasınlar. Çocuklarınızı sporla tanıştırın ki öz güvenleri artsın. Onların bir şekilde kendi hayatlarını kurtarmalarına vesile olun. Engelli çocuklarınıza güvenin. Ülkemizi milli takımlarda temsil etmek kadar güzel bir şey yok."

AA

Anahtar Kelimeler:
2016 Rio Paralimpik OyunlarıAltın MadalyaRio 2016Masa Tenisi
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