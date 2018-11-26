Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94103
ALTIN
206.683
DOLAR
5.2400
STERLİN
6.7237
EURO
5.9592
'Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim'
'Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi...
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü,...
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı
Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı

'Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe galibiyeti için "Şükürler olsun, sonuca varmak güzel. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Maçın başından sonuna kadar futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı." dedi.

'Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe galibiyeti için "Şükürler olsun, sonuca varmak güzel. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Maçın başından sonuna kadar futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:04
0 Okunma
'Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim'

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal Karaman, camianın ihtiyacı olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aldıkları sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini anlatan Karaman, "Hem taraftarımızın hem oyuncularımızın coşkusu harikaydı. Böyle bir coşkudan, bu şekilde oynanan bir oyundan sonra, belki çok daha erken bitirebileceğimiz bir müsabaka olabilirdi. Şükürler olsun, sonuca varmak güzel. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sezon başından beri kaybettikleri müsabakalarda talihsizlikler yaşadıklarını dile getiren Karaman, şunları söyledi:

"Düşünün ki geçen hafta (Evkur Yeni Malatyaspor maçı) 5-0 mağlup olarak döndük şehire. Kaybettiğimiz müsabakalarda, yenilgiyi hak ettiğimiz bir oyun yoktu. Fenerbahçe karşısında da top direkten dönmese, o maç berabere bitecek. Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün. Maçın başından sonuna kadar futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı. Başkanımız nezdinde yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen, yurt içinden ve yurt dışından tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Maçta skor 2-1 olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine bordo-mavili teknik adam, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim. Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman, hedeflerinin, önlerindeki Kayserispor müsabakasına en iyi şekilde hazırlanarak, maçı kazanma adına sahada kendilerine yakışanı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal KaramanFenerbahçeTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta beraberlik
Sivas'ta beraberlik
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova mesaisi sürüyor
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova mesaisi sürüyor
Milli tenisçi Ayla Aksu'nun şampiyonluk özlemi sona erdi
Milli tenisçi Ayla Aksu'nun şampiyonluk özlemi sona erdi
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı
Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı
Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı
Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı
Erzurumspor tek golle kazandı
Erzurumspor tek golle kazandı
Ali Dürüst istifa etti
Ali Dürüst istifa etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ