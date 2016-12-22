Dünya ve Avrupa şampiyonu

, olimpiyat ikincisi milli güreşçi

Rıza Kayaalp

, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "

Yılın Fotoğrafları

" oylamasına katıldı.

Rıza Kayaalp, Grekoromen Kulüpler Dünya Şampiyonası için bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 45 seçkin kareyi inceleyerek, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Spor kategorisinde Burak Akbulut'un çektiği "Kenan Sofuoğlu'nun zaferi" isimli kareye oy veren Rıza Kayaalp, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Tandır başındaki kadınlar", haber kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "FETÖ'nün darbe girişimi" adlı fotoğraflarını beğendi.

Rio 2016'da gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Hepsi birbirinden değerli fotoğraflar. Seçmesi benim için zor oldu." dedi.

AA