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Katılımcı ülke yetkililerinden EYOF 2017'ye 'dünya kupası' övgüsü

TKF Başkanı Yarar (EYOF 2017'e ilişkin, "Türkiye'ye 34 ülkeyi getirip yarıştırmak büyük bir başarıdır. Organizasyon açısından çok büyük övgü aldık. Katılımcı ülke yetkilileri, dünya kupası seviyesinde bir organizasyon yaptığımızı ifade ediyor." dedi.

Katılımcı ülke yetkililerinden EYOF 2017'ye 'dünya kupası' övgüsü

TKF Başkanı Yarar (EYOF 2017'e ilişkin, "Türkiye'ye 34 ülkeyi getirip yarıştırmak büyük bir başarıdır. Organizasyon açısından çok büyük övgü aldık. Katılımcı ülke yetkilileri, dünya kupası seviyesinde bir organizasyon yaptığımızı ifade ediyor." dedi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:58
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Katılımcı ülke yetkililerinden EYOF 2017'ye 'dünya kupası' övgüsü

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Mehmet Yarar, sona eren 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) ilişkin, "Türkiye'ye 34 ülkeyi getirip yarıştırmak büyük bir başarıdır. Organizasyon açısından çok büyük övgü aldık." dedi.

TKF Başkanı Yarar, yaptığı açıklamada, Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen EYOF 2017'nin kendileri ve katılımcı ülkeler açısından oldukça güzel geçtiğini ifade etti.

Organizasyon bakımından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, sporcu ve katılımcıların Erzurum'dan memnun ayrıldığını aktaran Yarar, şunları söyledi:

"Çok büyük bir organizasyon. Türkiye'ye 34 ülkeyi getirip yarıştırmak büyük bir başarıdır. Organizasyon açısından çok büyük övgü aldık. Katılımcı ülke yetkilileri, dünya kupası seviyesinde bir organizasyon yaptığımızı ifade ediyor. Arkadaşlarımız çok çalıştı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok da iyi neticeler çıkardık. Gelecekte EYOF'ta Türkiye'yi 6 veya 7. sıraya getirmeyi hedefliyoruz. Belki ilk 5'e de girebiliriz. Bence mükemmel bir organizasyon oldu."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kayak Federasyonu2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış FestivaliEYOF 2017TKF
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