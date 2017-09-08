Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası projeleri için güvence

DOHA - 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında altyapı projelerinden sorumlu olan Genel Sekreter Zevadi, organizasyonla ilgili çalışmalar ve bazı ülkelerin Katar'a yönelik ablukasının projelere etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Dünya Kupası'na yatırım yaparken bölgedeki ekonomik gelişimi sağlayabilme kararlığı nedeniyle Körfez şirketlerine ve tedarikçilerine yöneldiğini ifade eden Zevadi, şöyle devam etti:

"Bizimle ilişkilerini kesmeleri büyük bir sorun teşkil etmedi, ham madde ithalatı için alternatif kaynaklar bulabildik. Tüm Dünya Kupası projeleri, belirlenen takvime göre yürütülüyor. Projelerimiz vaktinde tamamlanacak. Biz hâlâ Umman, Türkiye, Kuveyt'teki gibi alternatif pazarlara yönelerek, bölge ülkelerine bağlılığımızı korumaya çalışıyoruz. Bazı kardeş ülkeler iş birliği kapısını kapattı ancak burada en büyük zararı kendileri görüyor, Katar değil. Katar ortak Körfez ekonomisini ve sanayisini destekleme politikası izliyordu. Daha iyi seçenekler ve alternatifler olmasına rağmen bölgedeki şirketleri önceliyordu. Hedefi, Körfezin birliğini desteklemekti."

"Katar'a yönelik abluka projelerin tamamlanma tarihini etkilemeyecektir"

Dünya Kupası projelerine ilişkin takvimin, acil durum planları ve ihtiyati zaman süresini içerdiğine işaret eden Zevadi, "Ablukanın ilk şokunu atlatabildik. Bu, projelerin teslimatı için ihtiyati süreyi etkiledi ancak tamamlanma tarihini etkilemeyecektir." diye konuştu.

Stadyumlarla ilgili gereken ham maddeleri sağlamak için Kuveyt ve Umman ile iş birliğini artırdıklarını dile getiren Katarlı yetkili, "Aralarında Malezya, Türkiye, Çin ve Hindistan'ın da olduğu başka pazarlara yöneldik. Birçok durumda malzeme imalatında yerel ithalatçılara başvurduk." diye konuştu. Zevadi, El-Reyyan stadyumunun dış cephesi için ham madde tedarikçilerini Umman'daki ithalatçılarla değiştirdiklerini ve bunun işin kalitesini ve projenin teslim tarihini etkilemediğini aktardı.

Pazar günü duyurdukları 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak altıncı stadyum Es-Sumame'nin yapımını Tekfen İnşaat ve Al Jaber Engineering şirketlerinden oluşan Türk-Katar ortaklığının gerçekleştireceğini kaydeden Zevadi, tüm statlarda çalışmaların sürdüğünü, 2020'de hepsinin hazır olacağını ifade etti.

"Statların ve spor tesislerinin maliyeti 23 milyar Katar riyali tutuyor"

Katar Projeler ve Miras Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Zevadi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın masraflarına ilişkin ise, "Statların ve spor tesislerinin yapım maliyeti 12 yıla yayılmış şekilde yaklaşık 23 milyar Katar riyali (6,2 milyar dolar) tutuyor." bilgisini verdi.