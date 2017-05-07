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Kata Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Kadın Kata Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Kata Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Kadın Kata Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

07 Mayıs 2017 Pazar 12:16
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Kata Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Kata Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'ten oluşan ay-yıldızlı ekip, bronz madalya için Almanya ile karşılaştı.

Almanya karşısında "Anan" isimli katayı sergileyen milliler, tatamiden 5-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ikinci günü ilk turda Sırbistan'ı 5-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde karşılaştığı Fransa'ya 4-1 yenilince altın madalya şansını kaybetmişti. Fransa'nın yarı finalde Almanya'yı elemesi üzerine repesaj maçına çıkan Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan'ı 5-0 yenerek Avrupa üçüncülüğü için mücadele etmeye hak kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kata Milli TakımıTürkiye Kadın Kata
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