Kasımpaşa'da şok ayrılık

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Önder Özen ve yardımcısı Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Özen ve Aurelio'nun sözleşmelerinin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Görevde kaldıkları süre boyunca verdikleri emek ve gösterdikleri özveri için Sayın Önder Özen'e ve Sayın Mehmet Aurelio'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, futbol hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.



Ligde geçen sezonun 27. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen Önder Özen'in bu takımdaki teknik direktörlüğü kısa sürdü. Lacivert-beyazlı takım, Özen yönetiminde sezon sonuna dek yaptığı 8 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ederken, 4 maçtan mağlup ayrıldı.



İstanbul temsilcisi geride bıraktığımız sezonu 37 puanla ligi 13. sırada tamamlamıştı.

