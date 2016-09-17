Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 19 Eylül Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan lacivert-beyazlılar, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Kasımpaşa, son bölümde yapılan şut idmanıyla antrenmanı tamamladı .

Lacivert-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.