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Kasımpaşa Süper Lig'de

Kasımpaşa, Adanaspor'u uzatmalarda 3-2 yenerek Süper Lig'e çıktı.

Kasımpaşa Süper Lig'de

Kasımpaşa, Adanaspor'u uzatmalarda 3-2 yenerek Süper Lig'e çıktı.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:37
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Kasımpaşa Süper Lig'de

Bank Asya 1. Lig play-off finalinde Kasımpaşa, normal süresi 2-2 berabere biten maçın uzatma devresinde Adanaspor'u 3-2 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmanın uzatma devresinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Kasımpaşa ile Adanaspor futbolcuları arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. 
Her iki takım oyuncuları sahanın içinde birbirleriyle kavga ederken, araya giren yöneticiler ve emniyet güçleri olayları güçlükle yatıştırdı. 

Tribünler de karıştı
Bu arada karşılaşma sonunda Adanaspor taraftarları ile polis arasında da gerginlik yaşandı. 
Maçın bitiş düdüğüyle beraber Adanaspor taraftarları, sahaya tribünlerdeki koltukları atarken, emniyet güçleri biber gazı kullanarak tribünlere girdi. 
Adanaspor taraftarlarını stat dışına çıkaran emniyet güçleri, kapı girişlerinde önlem alarak olayların daha fazla büyümesini önledi.

Kupa Demirören'den
Kasımpaşa, maç sonunda kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. 
Konfetiler eşliğinde kupayı kaldıran ve büyük bir sevinç yaşayan Kasımpaşalı futbolcular, sevinçlerini daha sonra taraftarlarıyla paylaştı. 

1 yıl sonra geri döndü
Süper Lig'de 8 sezon yer alan Kasımpaşa geçen yıl mayıs ayında veda ettiği en üst lige, 1 yıl sonra başka bir Mayıs akşamında geri döndü.
Kasımpaşa, 1. Lig'i ilk 2 sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Elazığspor ve Akhisar Belediyespor'un ardından, yeni sezonda Türkiye'nin en üst liginde yer alacak üçüncü ve son takım oldu. 
Kasımpaşa teknik direktörü Metin Diyadin, hak ettikleri bir galibiyet alıp Spor Toto Süper Lig'e çıktıklarını belirterek, ''Bu süre içinde ilk iki takım arasında çıkmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum ama 3. takım olarak çıkmayı hak ettik'' dedi

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:37
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa
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