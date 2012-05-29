Kasımpaşa örnek olabilir

Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'daki kabulde, Süper Lig'e yükselme maçının heyecan dolu geçtiğini, karşılaşmanın önemli kısmını televizyondan izlediğini, maç sonucunun da bir düğünde nikah şahitliği yaparken kendisine iletildiğini söyledi.

Erdoğan, ''Adanalı arkadaşlar biraz rahatsız oldular, ama doğduğumuz, büyüdüğümüz yer Kasımpaşa oluğu için bunlara ister istemez böyle bakmak durumundayız. Bizi anlayışla karşılayacaksınız'' dedi.

Kasımpaşaspor için yeni ve farklı bir sürecin başladığını ifade eden Erdoğan, Kasımpaşaspor'un örnek bir Süper Lig takımı olabileceğini, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir takım oluşabileceğini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''İştahı kabarık bir yönetim anlayışıyla değil, hakikaten altyapısını güçlü kurmak suretiyle geleceğin güçlü bir Kasımpaşa'sını oluşturmak, meydana getirmek suretiyle bir adım atabilir. Bu adımı atması halinde hakikaten tarihi en eski olan kulüplerden bir tanesi olması hasebiyle Kasımpaşa da artık Süper Lig'in içinde değişmezler arasında yerini alabilir. Bütün mesele o temel taşları iyi koymak, temel taşlarını iyi koyduktan sonra da bunu dönebilir hale getirmek. Bunu sağlayacak yönetim iradesi oluştu diye düşünüyorum.''

Kasımpaşaspor yönetiminin, takımı gelecek yıla iyi hazırlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, ''Bunu biz de memnuniyetle izleyeceğiz. İnşallah uluslararası müsabakalarda seyirciniz olacağız, ama yerelde olmak mümkün olmayacak. Bundan rahatsızlık duyanlar olabilir'' dedi.

Futbolcular, imzaladıkları 5 numaralı ''Recep Tayyip Erdoğan'' yazılı formayı Erdoğan'a hediye etti.

AK Parti MKYK ve MYK toplandı

AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK)toplantısı yaklaşık 4,5 saat sürdü. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Schulz'la görüştü

Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat 40 dakika görüştü.