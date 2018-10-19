Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97454
ALTIN
221.556
DOLAR
5.6122
STERLİN
7.3233
EURO
6.4327
Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor
Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor
Fenerbahçe ile Sivasspor 25. randevuda
Fenerbahçe ile Sivasspor 25. randevuda
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Başkentte asayiş uygulaması
Başkentte asayiş uygulaması
Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
Son Dakika
Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina...

Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor

Lacivert-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor

Lacivert-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak

19 Ekim 2018 Cuma 10:12
0 Okunma
Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor

İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Akhisarspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Mustafa Denizli yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan puansız ayrıldı. Bu maçlarda 17 kez fileleri havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde ise 15 gol gördü. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Akhisarspor ise ligde çıktığı 8 maçta tek galibiyetini lider Galatasaray'a karşı aldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Manisa temsilcisi, elde ettiği bir galibiyetin yanı sıra 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde yaptığı 8 maçta 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAkhisarsporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe ile Sivasspor 25. randevuda
Fenerbahçe ile Sivasspor 25. randevuda
UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak
UEFA elit hakemlerin VAR eğitimleri Riva'da yapılacak
Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Trabzon'da kazanma adına ne gerekiyorsa yapacağız
Trabzon'da kazanma adına ne gerekiyorsa yapacağız
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir
Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir
Lider Galatasaray'ın konuğu Bursaspor
Lider Galatasaray'ın konuğu Bursaspor
"Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor"
"Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor"
Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum
Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum
Bolt'tan Malta ekibine ret
Bolt'tan Malta ekibine ret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ