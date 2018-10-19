Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor

İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Akhisarspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Mustafa Denizli yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan puansız ayrıldı. Bu maçlarda 17 kez fileleri havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde ise 15 gol gördü. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Akhisarspor ise ligde çıktığı 8 maçta tek galibiyetini lider Galatasaray'a karşı aldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Manisa temsilcisi, elde ettiği bir galibiyetin yanı sıra 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde yaptığı 8 maçta 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.