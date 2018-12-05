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Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor

Lacivert-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Menemen Belediyespor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor

Lacivert-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Menemen Belediyespor ile karşılaşacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:11
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Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor

İSTANBUL

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'a konuk olacak.

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'u eledi.

Menemen Belediyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve Zonguldak Kömürspor'u saf dışı bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıMenemen BelediyesporKasımpaşa
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