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Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

04 Mart 2017 Cumartesi 09:59
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Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında

KasımpaşaSpor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de sırasıyla Medipol Başakşehir (4-0), Fenerbahçe (0-0) ve Bursaspor'a (4-0) karşı oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan ve bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatan lacivert-beyazlılar, Kayserispor'u da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu süreçte Osmanlıspor (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-0) ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da gol yemeden galip gelen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı 28 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ise geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 15. basamakta bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaSpor Toto Süper LigKayseri DeplasmanıKayserispor
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