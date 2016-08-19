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Kasımpaşa hazır gözükmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçından sadece bir kez galip ayrıldı.

Kasımpaşa hazır gözükmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçından sadece bir kez galip ayrıldı.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:28
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Kasımpaşa hazır gözükmedi

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçından sadece bir kez galip ayrıldı.

2016-2017 sezonu çalışmalarına 8 Temmuz'da Bolu'da başlayan lacivert-beyazlılar, oynadığı 7 hazırlık maçında 5 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Kasımpaşa, bu maçların üçünde gol atarken, dört müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Yaz transfer döneminde Turgut Doğan Şahin, Batuhan Altıntaş, Otigba, Etoundi, Kadem Burak Yaşar, Shala ve Sadiku'yu kadrosuna dahil eden İstanbul temsilcisi, ilk hazırlık kampını Bolu'da gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, 2016-2017 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da iki hazırlık müsabakası yaptı. İstanbul temsilcisi, ilk mücadelesinde Azerbaycan ekibi İnter Bakü'ye 2-1 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, kamptaki ikinci maçında ise Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son 4 maçı kazanamadı

Bolu kampını tamamlayarak ikinci etap çalışmaları için 23 Temmuz'da Avusturya'ya giden Kasımpaşa, burada da 3 hazırlık maçı yaptı.

İlk karşılaşmasını Gürcistan'ın Lokomotiv Tiflis ekibiyle oynayan lacivert-beyazlılar, yeni transfer Batuhan Altıntaş ve Koita'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak hazırlık kampındaki tek galibiyetini elde etti.

Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas ile bu kampta ikinci hazırlık maçına çıkan Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, Avusturya'daki son hazırlık maçında ise Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk maçını yarın Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak Kasımpaşa, 6 Ağustos'ta İstanbul'a döndü. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına İstanbul'da devam eden lacivert-beyazlılar, son iki hazırlık maçını Kemerburgaz Tesisleri'nde oynadı.

İstanbul'daki çalışmalarına 9 Ağustos'ta başlayan lacivert-beyazlılar, buradaki ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la karşılaştı. Siyah-kırmızılılarla 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın gollerini Koita ve Tunay Torun kaydetti.

Lacivert-beyazlılar yeni sezon öncesi son hazırlık maçında ise TFF 1. Lig temsilcilerinden Boluspor'la 0-0 berabere kalarak, son 4 maçından galibiyet alamadan ayrılmış oldu.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 11:29
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigKasımpaşaMaçTurgut Doğan ŞahinBatuhan AltıntaşOtigbaEtoundiKadem Burak YaşarShala
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