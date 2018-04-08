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Kasımpaşa evine 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

Kasımpaşa evine 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

08 Nisan 2018 Pazar 20:55
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Kasımpaşa evine 3 puanla dönüyor

BURSA - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Kasımpaşa maçı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

24. dakikada gelişen konuk takım atağında, Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Eduok'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Bursaspor atağında Aziz Eraltay'ın pasında Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

28. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, Mensah'ın Bursaspor ceza sahasına ortasında, Eduok topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada konuk takım, Trezeguet'nin golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Trezeguet'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

50. dakikada gelişen Bursaspor atağında Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Agu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

53. dakikada ev sahibi ekip atağında, Kembo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Stancu meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait pozisyonda bulunan Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta gitti. 

61. dakikada sol kanattan topla Kasımpaşa ceza sahası önüne ilerleyen Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı önünden sert şutunda, kaleci Eray Birniçan'ın tokatlayarak kaleye girmesini engellediği topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

88. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Eray Birniçan topa tek hamlede sahip oldu. 

Karşılaşma, 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa3 PuanÖnce Vatan Gazetesi
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