Kasımpaşa evinde yara aldı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan karşılaşmada Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

21. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Diagne'nin altıpasın önünden kafasında top direkten döndü. Topu takip eden Veysel Sarı'nın arka direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



34. dakikada Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Maicon ile yaptığı verkaçın ardından rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.



41. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında Cissokho'ya yaptığı faulün ardından hakem Ümit Öztürk en direkt serbest vuruşa hükmetti. 43. dakikada ceza yayının sol tarafından kullanılan en direkt serbest vuruşta Yekta Kurtuluş'un düzeltip, Diego'nun çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlara gitti: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.

İkinci yarı

54. dakikada Tarkan Serbest'in ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

65. dakikada Chico'nun pasıyla topla buluşan Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Pavelka'nın rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta top kaleci Boffin'den döndü. Ardından altıpasın içinde Eduok'un tamamlamaya çalıştığı pozisyonda Boffin, yine gole izin vermedi. Daha sonra kale çizgisi önünde yaşanan karambolde Antalyaspor savunması, Diagne'nin topa vurmasına izin vermedi ve meşin yuvarlağı Boffin kontrol etti.

82. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasında Onur Ural'dan sıyrılırken yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. 83. dakikada topun başına geçen Doukara, meşin yuvarlağı filelere göndererek Antalyaspor'u öne geçirdi: 1-2.

89. dakikada Trezeguet'in sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Ben Youssef'in altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmadan Antalyaspor 2-1 galip ayrıldı.