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Kasımpaşa, Erzurumspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Erzurumspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

26 Ekim 2018 Cuma 10:27
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Kasımpaşa, Erzurumspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 22 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunan İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 15 gol gördü.

Lacivert-beyazlı takımda Özgür Çek, Josue Sa ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaSpor Toto Süper LigBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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