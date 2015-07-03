Kasımpaşa Ersun Yanal iddialarını yalanladı

İSTANBUL - Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'la ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan ayrılan Ersun Yanal ile ilgilenilmediği belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında, teknik direktör Ersun Yanal'ın başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz ile görüştüğü ve anlaştıkları şeklinde haberler yer almaktadır. Kendisiyle ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadığını belirtmek isteriz" denildi.