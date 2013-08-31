Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'u yendi

KONYA



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Torku Konyaspor'u 2-1 yendi.



por Toto Süper Lig'in 3.. haftasında Torku Konyaspor Ile Kasımpaşa arasinda oynanan Macin türden Yarısı, ev sahibi Şu takimin 1-0 üstünlüğüyle Tamamlandı.



Önemli dakikalar



Torku Konyaspor oyuna Hızlı Başladı. 3. Dakikada Erdal'ın Sağ taraftan Kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında TOPA Iyi Yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



Karşılaşmanın türden Yarısı, Torku Konyaspor 'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



77. dakikada Adem'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Malki, meşin yuvarlığı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1



90. dakikada sağ kanattan Mora'nın ortasında topla buluşan Babel, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2



Kasımpaşa, Torku Konyaspor önünde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.





AA