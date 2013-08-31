Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'u yendi

KONYA
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Torku Konyaspor'u 2-1 yendi.
por Toto Süper Lig'in 3.. haftasında Torku Konyaspor Ile Kasımpaşa arasinda oynanan Macin türden Yarısı, ev sahibi Şu takimin 1-0 üstünlüğüyle Tamamlandı.
Önemli dakikalar
Torku Konyaspor oyuna Hızlı Başladı. 3. Dakikada Erdal'ın Sağ taraftan Kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında TOPA Iyi Yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın türden Yarısı, Torku Konyaspor 'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
77. dakikada Adem'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Malki, meşin yuvarlığı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1
90. dakikada sağ kanattan Mora'nın ortasında topla buluşan Babel, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2
Kasımpaşa, Torku Konyaspor önünde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Torku Konyaspor'u 2-1 yendi.
por Toto Süper Lig'in 3.. haftasında Torku Konyaspor Ile Kasımpaşa arasinda oynanan Macin türden Yarısı, ev sahibi Şu takimin 1-0 üstünlüğüyle Tamamlandı.
Önemli dakikalar
Torku Konyaspor oyuna Hızlı Başladı. 3. Dakikada Erdal'ın Sağ taraftan Kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında TOPA Iyi Yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın türden Yarısı, Torku Konyaspor 'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
77. dakikada Adem'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Malki, meşin yuvarlığı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1
90. dakikada sağ kanattan Mora'nın ortasında topla buluşan Babel, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2
Kasımpaşa, Torku Konyaspor önünde sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
AA
Son Güncelleme: 31.08.2013 08:56