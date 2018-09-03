Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 maçını kazanarak liderliğe yükselen Kasımpaşa, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Bu kulvarda 15. sezonunu geçiren lacivert-beyazlı ekip, ilk 4 haftalar itibarıyla en iyi istatistiğini yakaladı.

İlk 4 karşılaşmasında, Çaykur Rizespor, (3-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve MKE Ankaragücü'nü (2-1) yenerek yoluna kayıpsız devam eden İstanbul temsilcisi, 12 puan toplayıp, milli maçlar için lige verilen araya namağlup tek takım unvanıyla lider girdi.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 4 haftaları baz alındığında, bundan önceki en iyi sezon başlangıcını ise 2012-2013'te yapmıştı. Lacivert-beyazlılar, sözkonusu sezonda ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı.

10 golün 7'si son 15 dakikalarda

Geride kalan 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak, takipçisi Galatasaray ile en skorer takım unvanını paylaşan Kasımpaşa, bu gollerin 7'sini son 15 dakikalarda kaydetti.

Çaykur Rizespor maçında 75, 81 ve 90. dakikalarda goller bulan lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ise 79 ve 90. dakikalarda skor tabelasını değiştirdi. İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir maçında 90., MKE Ankaragücü müsabakasında ise 85. dakikada gol kaydetti.

Kasımpaşa, ilk 4 müsabakasının ilk 67 dakikasında sadece 3 golü attı. MKE Ankaragücü maçında ilk golü 13. ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında açılış golünü 31. dakikada kaydeden lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 67. dakikada fileleri havalandırdı.

Gollerin yüzde 60'ı Diagne'den

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Geçen hafta lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı ve gol krallığı yarışının da zirvesine yerleşti.

Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

Diagne, geçen sezon ara transfer döneminde Çin'in Tianjin Teda takımından kadroya dahil edilmişti. Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan yaz transfer döneminde birçok takımın transfer listesinde bulunmasına rağmen lacivert-beyazlılarda kalan ve geçen hafta sözleşmesi uzatılan Mısırlı futbolcu Mahmut Hassan "Trezeguet" ise bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 gol attı.

Yeni transferler iyi başladı

Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, ligde geride kalan 4 maçta skor yüküne katkı sağladı.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Austria Wien takımından kiralanan milli oyuncu Tarkan Serbest, ligin ilk haftasında kazanılan Çaykur Rizespor maçında birer gole imza attı.

Lacivert-beyazlıların Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği Özgür Çek ise forma giydiği 4 maçta verdiği 4 gol pasıyla dikkati çekti. Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol pası veren 27 yaşındaki Özgür, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarında ise birer kez gole katkı sağladı.

"Hedefimiz, Avrupa kupalarına katılmak"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı sağlayacak bir derece hedeflediklerini söyledi.

Nursal Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 2 sezondan bu yana çok iyi bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Hedefimiz, Avrupa kupalarına katılmak. Çok güzel ve genç bir takıma sahibiz. Birçok milli oyuncumuz var. Galatasaray ile milli maç arasından sonra önemli bir maç yapacağız. Galatasaray deplasmanından puan veya puanlarla ayrılırsak, hedefimiz için uygun bir noktaya gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.