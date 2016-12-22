İSTANBUL - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in takımın başına gelmesiyle toparlanan ve 5. haftadaki Bursaspor yenilgisinden sonraki haftalarda yükselişe geçerek oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan toplayan lacivert-beyazlılar, son 4 haftada ise üst üste puan kayıpları yaşadı.

Ligde son 4 maçının 3'ünde yenilen ve bir beraberlik alan İstanbul temsilcisi, 13 haftada topladığı 12 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Son galibiyetini 8. haftada sahasında Gençlerbirliği karşısında elde eden mavi-yeşilliler, ardından oynadığı beş karşılaşmada iki beraberlik ve üç yenilgi aldı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Deplasmanda tek galibiyet

Kasımpaşa'nın bu sezon deplasman maçlarında yüzü gülmüyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçın 7'sinden mağlubiyetle ayrılırken yenilgilerin 5'ini deplasmanda yaşadı.

Rakip sahalarda tek galibiyetini Osmanlıspor'a karşı 8. haftada elde eden İstanbul temsilcisi, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Akhisar Belediyespor deplasmanlarından puansız döndü.

Kasımpaşa, oynadığı 6 deplasman karşılaşmasında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Takımda 2 eksik var

Kasımpaşa'da, 2 futbolcu kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmaya Otigba ile Pavelka'dan yoksun çıkacak.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan lacivert-beyazlılarda, stoper Otigba çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Aynı mücadele öncesinde ceza sınırında bulunan Pavelka da gördüğü sarı kart ile bu sezon 4. karta ulaşarak takımını yalnız bıraktı.

AA