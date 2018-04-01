Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 4 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

5. dakikada sağ kanattan Sabri'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada topla ceza alanına giren Veigneau'nun sol çapraz pozisyonda attığı sert şutta, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan Ahmed Ildiz'in kullandığı köşe vuruşunda Demba Ba'nın uzaklaştırdığı top orta sahadaki Kasımpaşalı Popov'a kadar geldi. Bu oyuncunun gönderdiği uzun topla ceza alanına girerken buluşan Veysel Sarı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

30. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza alanı içinde topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

49. dakikada Poko'nun ceza alanı hemen önünden attığı sert şutta, top direğe çarpıp auta çıktı.

52. dakikada ceza alanı içindeki Poko'nun aktardığı topu kaleye göndermek isteyen Demba Ba'nın vuruşunda, kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

53. dakikada Halil'in pasıyla ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, kaleci Ramazan topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Kosanovic'in ceza alanı dışında attığı sert şutta, top üstten dışarı gitti.

Müsabakada ilk sarı kartını 57. dakikada gören Milos Kosanovic, 70. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın pasıyla ceza alanı içinde kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Trezeguet, topu filelere gönderdi: 2-0.

Kasımpaşa karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı.

4 hafta sonra kazandı

Ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa ayrıca deplasmanda 6 müsabakanın ardından 3 puan elde etti. İstanbul temsilcisi dış sahada en son galibiyetini Kardemir Karabükspor karşısında 2-0'lık sonuçla almıştı.

İç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip İzmir'de son olarak Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti.

Veysel Sarı'nın 3. golü

Süper Lig'de daha önce Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında birer golü bulunan Veysel Sarı, Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Veysel Sarı, bu sezon 3. golüne ulaştı. Takımının ikinci golünü kaydeden Trezeguet ise ligde 9. golünü kaydetti.

Oscar Scarione ilk 11'e döndü

Süper Lig'de en son ligin ilk devresindeki Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Oscar Scarione, 17 maç aradan sonra tekrar Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de şans buldu.

Göztepe'de ilk yarının uzatma bölümünde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Adama Traore'nin yerine Milos Kosanovic dahil oldu.

Gouffran ve Kosanovic cezalı

Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Yoan Gouffran, gelecek haftaki Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Müsabakada ilk yarının uzatma bölümünde oyuna giren Kosanovic 57. ve 70. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kosanovic de Beşiktaş müsabakasında mücadele edemeyecek.