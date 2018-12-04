Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin golleriyle 1 puana uzandı.

Ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılan lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 26'ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve son mağlubiyetini 11. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı

Mücadelenin 22. dakikasında Diagne'nin kafa golüyle öne geçen Kasımpaşa, 44. dakikada Roman Neustaedter ve 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gollere engel olamayarak ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İstanbul ekibi, 54. dakikada Diagne'nin kaydettiği kafa golüyle skoru eşitledi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın golü iptal edildi

Karşılaşmanın 8. dakikasında Kasımpaşa'nın penaltı vuruşunun ardından attığı gol, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından geçersiz sayıldı.

Penaltı için topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Pozisyonu takip eden Samuel Eduok'un müdahalesinde top filelere gitti. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla Eduok'un ceza sahasına penaltı kullanılmadan girdiğini tespit ettiği için golü geçersiz saydı ve Fenerbahçe oyuna endirekt serbest vuruşla başladı.

Diagne, bu haftayı da boş geçmedi

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 2 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon ligde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu, bu haftayı da boş geçmedi.

Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 22. ve 54. dakikalarda attığı gollerle ligde 3'ü üst üste olmak üzere son 6 maçın 5'inde skor tabelasını değiştirdi.

Senegalli futbolcu, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkararak etkili performansını sürdürdü.

Özgür Çek kendi kalesine attı

Kasımpaşalı futbolcu Özgür Çek, Fenerbahçe maçında talihsizlik yaşadı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, mücadelenin 45+3. dakikasında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Fenerbahçeli eski futbolcunun golden sonra yaşadığı üzüntü dikkati çekti.

Bu sezon ikinci beraberlik

Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkaran Kasımpaşa, ligde bu sezon ikinci beraberliğini yaşadı.

Lacivert-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

İstanbul temsilcisi, 2 beraberliğin yanı sıra 8 maçını kazandı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'ye karşı 12 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan (bu maç dahil) 10'unu yitirdi, ikisinde ise berabere kaldı.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı söz konusu beraberlikten diğerini 2016-2017 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 0-0'lık skorla yaşamıştı.

Denizli: 1 puan her şeye rağmen değerli

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuna istedikleri tempoda başladıklarını belirterek, "Hızlı tempoda üretmeye çalıştık. Maçtan önce düşündüklerimiz ile maçtan sonra yaşadıklarımız, üzülmek mi sevinmek için mi yeterliydi kararsız kalıyoruz. Neticede ne olursa olsun Kadıköy'de Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak kayıp hanesine yazılmamalı." ifadelerini kullandı.

Yararlanamadıkları penaltı pozisyonunun ardından öne geçtiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Farkı 2-3'e çıkaracak pozisyonlar da vardı. Ancak devre sonunda geriye düştük. Rakip sahada büyük takıma karşı geriden gelip maçı kurtarmak başarı sayılır." diye konuştu.

İki takımın da kazanma isteğinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe taraftarının maç boyunca takımına desteği, rakipler açısından hiç kolay değil. Bu maçta sonuç ne olursa olsun yerimizi kaybetmiyorduk. Fakat önümüzdeki rakibe 2 puan yaklaşma şansımızı kullanamadık. Ligde gelecek haftalar daha çetin geçecektir. İki takımın futbolcularını kutlamak isterim. Penaltıdan sonraki pozisyonda golün verilmemesi... Hakem kararları ve kurallarla ilgili bir hadise. Yediğimiz golden önce benim önümde olan pozisyon vardı. İçeride hocaya sordum, faul değildi gibi. Hoca da faul deyince biz de sarıldık ve teşekkür ettik. Olabilir. Hatalarıyla puan ve maç kaybetsek dahi hakemlere güvenimiz tam. Bugün özelinde değil bu söylediğim. Onların da bizim de içimiz rahat. Her şeye rağmen 1 puan bizim adımıza kaybedilmiş 2 puandan daha değerli."

"Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse oynarız"

Mustafa Denizli, maçın 8. dakikasında Kasımpaşa'nın golünün geçersiz sayıldığı penaltı pozisyonunda kural hatası olduğu iddiaları hakkında şunları kaydetti:

"Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Tam emin değilim ama kaleciden dönen toptan sonra kazandığınız golde vuruştan önce ceza alanı ihlali varsa kuralın bu olduğunu söylediler. Bana verilen bilgi bu şekilde. Kuralın içinde ince detaylar da var. İşin doğrusunu öğreneceğiz."

"Gösterilen yakın ilgide duygulandım"

Fenerbahçe'yi 2000-2001 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan Mustafa Denizli, Ülker Stadı'nda kendisine gösterilen ilgi karşısında duygulandığını aktardı.

Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Denizli, "Güzel bir heyecan. Görev yaptığım camiaların bende büyük emeği var. Benim de çalışmam var. Benim için en önemlisi, bu statlara çıktığım zaman taraftarlardan gördüğüm yakınlık. Bu, beni maç kazanmaktan dahi daha mutlu eden bir şey. Gösterilen yakın ilgiye ve sevgiye candan teşekkür ederim. Orada duygulandım." şeklinde görüş belirtti.

"Bu takıma inanıyorum ve güveniyorum"

Mustafa Denizli, bir basın mensubunun "Kasımpaşa ile şampiyonluk hayaliniz var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Olmaz mı. Şu anki tablo bizi adaylardan biri gösteriyor. İlerleyen haftalarda bunun ne denli gelişebileceği ve değişebileceği bizim elimizde. Bu camianın yaşamadığını yaşatma hedefiyle göreve geldik. Bu da Avrupa hedefiydi. Birinci amacımız bu. Ondan sonra bahsettiğiniz o konuda (Şampiyonluk hayali) gidebiliriz. Bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Taraftar ve izleyici sayımız artacak. Bu akşam stattaki taraftar sayısının fazla olmasında Kasımpaşa'nın ciddi rolünün olduğunu düşünüyorum."