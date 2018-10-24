Kasapoğlu: Gençliğimiz geleceği inşa edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Halit Aydın Yerleşkesi'ndeki 2018-2019 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da bulunduğu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli'nin açılış konuşmalarıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Kasapoğlu, her başlangıçta bir heyecan olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu heyecanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum. Eğitimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dünyanın gelişimine ayak uyduramayanlar, bayrak yarışında geride kalmaya mahkum oluyorlar. Bilim, sanat, kültür ve sporla gelişen gençliğimiz geleceği inşa edecek. Dünyanın adalete kavuşması için gençlerimizin rolünün farkındayız. Gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve yüksek iletişim becerilerine sahip olmaları çok önemli. Dünya ile rekabet edebilmek için üretmekten başka çaremiz yok. Araştırmak zorundayız, okumak mecburiyetindeyiz, yazmak ve sesimizi, soluğumuzu başka diyarlara iletmek mecburiyetindeyiz. Hayallerimiz olmalı, bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çaba göstermek lazım."

Tüm imkanlarla gençlerin yanında ve hizmetinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Üniversite ve eğitim düzeyinde etkili olan pek çok çalışmanın içindeyiz. Yurtlar, krediler, burslar, gençlik merkezleri ve kamplarımız, spor merkezlerimiz yaptığımız çalışmaların en güçlü birer örnekleridir. İşimiz bunlarla bitmiyor. Daha yapacak çok işimiz var. Modern toplumda üniversitelerin 3 önemli işlevi gerçekleşir. Birincisi, bireylere sadece mesleki değil, meslek dışında olan sosyal ve eğitimsel donanım sunar. İkincisi, üniversiteler kültürel ve sosyal mirasın aktarılmasını, yorumlanmasını garanti eder. Üçüncüsü ise üniversiteler öğrencisinin sosyal ve siyasal bilinç kazanmasına katkı sağlayacak ortamları hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak üniversitelere katkı sunduklarını anlatan Kasapoğlu, "Bakanlığımız, öğrencilerin işlevlerine ihtiyaç duydukları fiziksel ihtiyaçlara, yarınlarını daha aydınlık kılmak için kaynak oluşturmaktadır. Bilginin üretildiği üniversitelerimizin, dünyanın en iyi okulları olarak anılması hepimizin en büyük arzusudur. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girecek onlarca üniversite olmaması için hiçbir neden yoktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 17 yıldır Türkiye'nin en büyük kaynakları eğitime ve üniversitelere ayırdığını ifade eden Kasapoğlu, "Tüm akademik camia, öğrenciler, gençler bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelidir. Gençlerimiz, sizler sayesinde Türkiye, geleceğin en üretken milleti olacaktır. Sizler bilgiyle donandıkça bu milletin umudu da büyüyecektir. Bahanelerin ardına gizlenmeden, mazeret üretmeden, azimle, kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

"Teknolojiyi nasıl yorumladığınız temel bir mesele"

Bakan Kasapoğlu, teknolojinin iyi ve kötü yanlarına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan teknolojiyi inkar ederek ilerlememiz mümkün değildir. Bu fırsatlardan faydalanırken teknolojinin esiri olmak da bizi zayıf duruma düşürür. Teknoloji, bağımlı olan kişiyi sosyal hayattan koparır. Bugünkü kuşakların maalesef böyle bir sorunu var. Teknolojiyi nasıl yorumladığınız, hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için temel bir mesele. Kendiniz için tertemiz bir gelecek kurarken, enerjinizi israf edip kendinize zarar verecek bir şeyin bağımlısı olmanızı kabul edemeyiz. Biz sizlerin yeteneğinize, zekanıza, heyecanınıza güveniyoruz. Potansiyelinizi en iyi şekilde kullanacağınız yerleri oluşturmak bizim sorumluluğumuzda. Dünyanın en yeni spor tesisleri ülkemizde. Hepsi sizler için var. İçinizdeki yeteneği keşfedip onu mücevher gibi parlatmanız için size uzanan ilk el biz olmak istiyoruz. Bütün insanlığın gelecek ümidisiniz. Sizler Türkiye'yi çok daha büyük hedeflere taşıyacaksınız. Çok çalışın, kendinize çok güvenin. Potansiyelinize inanın."

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'ı örnek gösteren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin geleceğinde yazılacak daha çok hikaye var. Geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Bir ve birlik olmaktan asla taviz vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, gençlerimiz arasında kardeşliği zedelemeye çalışanlar, karşısında bizi bulacak. Terörün ve tüm kötülüğün üstesinden bilim, sanat, teknoloji ve sporla geleceğiz. Ülkenin imkanları sizin hizmetinizde. Gelişin, okuyun, spor yapın ve bütün bunları yaparken gönül dünyanızı zenginleştirecek faaliyetleri ihmal etmeyin. Ülkemiz için inisiyatif alın. Bizler daima yanınızdayız. Bu yolda sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz. Bakanlığımız kapıları, tüm imkanlarıyla sonuna kadar size açık."

Konuşmanın ardından Mustafa Aydın ve Yadigar İzmirli, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na günün anısına bir plaket takdim etti.

Kahraman: Türkiye büyük gelişmeler gösteriyor

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim, Türkiye'mizin birinci meselesi. Türkiye'miz çok güzel okullara ulaşıyor. Gelecek bugünden daha zor olacak .Büyüyoruz ve büyüdükçe meselelerimiz de büyük olur. Türkiye büyük bir ülkedir, tarihiyle misyonuyla. Milletler zorluları fedakarlıklarla aşar. En büyük sermaye beraberlik ve birliktir. Biz bir bütünüz. Felaketler zamanında birleşiyoruz. 15 Temmuz gecesi meclisi açtığımda bir bütün halinde olduk. Hepimizin göğsünde ay-yıldızlı rozet vardı, parti rozeti değil. Biz bir bütünüz. 'Ocu bucu şucu' diye bölünmek bize dışarıdan ithal edilen korkulardır. İyi gelişmeler var. Fevkalade iyi noktadayız. Daha iyiye gideceğiz. Bardağın boş yerini görmek yanlış bir hadise. Türkiye büyük gelişmeler gösteriyor."