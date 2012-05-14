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Kartlar havada uçuştu

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yapılan 12 maçta, 89 sarı, 5 kırmızı kart çıktı

Kartlar havada uçuştu

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yapılan 12 maçta, 89 sarı, 5 kırmızı kart çıktı

14 Mayıs 2012 Pazartesi 12:14
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Kartlar havada uçuştu
İSTANBUL - Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yapılan 12 maçta 89 sarı, 5 kırmızı kart çıktı.

Çekişmeli maçlara sahne olan Spor Toto Süper Final'de adeta kartlar havada uçuştu. Final müsabakalarında hakemler 89 kez sarı, 5 kez de kırmızı karta başvurdu.
En çok kartın gösterildiği maç Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşma oldu. 3. haftadaki bu maçta hakem Halis Özkahya Beşiktaş'a 9, Fenerbahçe'ye 4 sarı kart gösterdi.

En sakin takım şampiyon
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu puan durumu ile en az kart gören takım sıralaması farklılık göstermedi. Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda en az kart gören takım 17 sarı, 1 kırmızı kart ile şampiyon Galatasaray oldu.
En az kart gören takım sıralamasında Galatasaray'ı, 22 sarı, 1 kırmızı kart ile Fenerbahçe izledi. Trabzonspor Süper Final'de 23 sarı, 2 kırmızı kart, Beşiktaş ise 27 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

5 kez kırmızı kart
Süper Final maçlarında 5 kez kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan Hilbert, Trabzonspor'dan Burak ve Colman, Galatasaray'dan Ujfalusi ve Fenerbahçe'den Dia kırmızı kart gören oyuncular oldu.
Süper Final'deki 1-1 berabere tamamlanan ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi vizesi aldığı karşılaşmayı bordo-mavili ekip, Burak Yılmaz'ın devrenin bitiminde, Colman'ın da maçın uzatama dakikalarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 9 kişi tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 04:15
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Kart
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