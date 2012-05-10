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Kartal'ın gözü üçüncülükte

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefliyor

Kartal'ın gözü üçüncülükte

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefliyor

10 Mayıs 2012 Perşembe 13:26
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Kartal'ın gözü üçüncülükte
İSTANBUL - Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Beşiktaş'ın cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların izleyeceği maçı Fırat Aydınus yönetecek Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Veli Kavlak, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Süper Final'e kötü başlayan ve ilk 3 maçını yitiren, ancak daha toparlanıp puanlar alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini güçlendiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili rakibini mağlup ederek, gelecek sezon bu kupaya doğrudan gitmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İki takım arasındaki mücadeleyi, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle statta yine sadece kadınlar ve yanlarında anneleri olmak şartıyla 12 yaş ve altı çocuklar izleyebilecek.

Ligde 113. randevu
39 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 46, Trabzonspor'un 42 galibiyeti bulunuyor, 24 maç da berabere bitti.
Siyah-beyazlıların toplam 149 golüne, bordo-mavililer 123 golle karşılık verdi.
Ligde yapılan 77 maçta ise Trabzonspor 31, Beşiktaş 29 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.
İstanbul'da oynanan 38 lig maçında Beşiktaş'ın 18, Trabzonspor ise 11 galibiyeti var
Trabzonspor, İstanbul'daki son 7 lig maçından 4'ünde Beşiktaş'ı yendi, 2'sinde berabere kaldı, sadece 1 kez yenildi.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:27
Anahtar Kelimeler:
Kartal
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