Kartal üç puanla döndü

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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor'u 4-2 yendi.



2. dakikada Olcay Şahan'ın, sağ kanattan ortasına arka direkteki Almeida'nın kafa vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.



7. dakikada Almeida ceza alanı dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



11. dakikada ev sahibi Kayseri Erciyesspor öne geçti. Hutchinson'un, Yasin Öztekin'i ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem Serkan Çınar, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Vleminckx, penaltı atışıyla takımını öne geçirdi: 1-0.



20. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta Escude'nin altı pas içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Bojan, topu son anda kornere çeldi.



23. dakikada Beşiktaş Fernandes'in golüyle eşitliği bozdu. Veli Kavlak'ın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Fernandes, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Bojan'ı mağlup etti: 1-1.



28. dakikada Serkan Atak'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta kaleci Tolga Zengin topu iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.



35. dakikada Fernandes'in ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta top üst ağlarda kaldı.



41. dakikada Kayseri Erciyesspor, ikinci kez öne geçti. Beşiktaş defansının hatası sonucu ceza yayı önünde topu kontrol eden Yasin Öztekin, hızla ceza alanına girerek penaltı noktası üzerinde plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Kayseri Erciyesspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Beşiktaş ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. İlk devre bir pozisyonda sakatlanan kaleci Tolga Zengin tedbir amaçlı devre arasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tolga Zengin'in yerine Cenk Gönen oyuna dahil oldu.



İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş 51. dakikada ikinci kez eşitliği yakaladı. Rakip sahanın ortasında Serdar Kurtuluş'un pasını alarak ceza alanına kadar topu süren Gökhan Töre, ceza alanını sağ çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.



55. dakikada Olcay Şahan'ın ceza alanı içinden vuruşunda top kaleci Bojan'ın kucağında kaldı.



58. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Cem Can'ın uzaktan şutunda top üsten auta çıktı.



65. dakikada Beşiktaş ilk kez öne geçti. Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta altı pas civarında Escude topu kafayla ağlara göndererek takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti: 2-3.



88. dakikada Beşiktaş Almeida'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Almeida, plase bir vuruşla Bojan'ı mağlup etti: 2-4.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş karşılaşmayı 4-2 kazandı.



Öte yandan geçtiğimiz sezon PTT 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Kayseri Erciyesspor, maçtan önce kupasını aldı. Mavi siyahlı ekibe, TFF Başkan Vekili Ufuk Özerten şampiyonluk kupasını verdi.





AA