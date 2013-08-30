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Kartal gruplara uçtu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, rakibi Tromsö'yü 2-0 mağlup etti.

Kartal gruplara uçtu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, rakibi Tromsö'yü 2-0 mağlup etti.

30 Ağustos 2013 Cuma 09:15
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Kartal gruplara uçtu
İSTANBUL

Beşiktaş ile Norveç temsilcisi Tromsö arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı Beşitaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk maçı 2-1 yitiren Beşiktaş, avantajlı skor için ilk dakikadan itibaren rakibine baskı kurdu. Ancak siyah-beyazlı takım, rakibin savunmadaki kontrollü oyunu nedeniyle ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zorlandı. Beşiktaş, ilk yarıda ağırlıklı olarak sağ kanatta Gökhan Töre ve Serdar Kurtuluş'un ortalarıyla gol aradı. Ev sahibi takım, son bölümlerde rakibini savunmada dengesiz yakalamasına rağmen arzuladığı skoru bulamadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

Norveç temsilcisi Tromsö, ilk maçta elde ettiği galibiyetin avantajıyla savunmada riske girmedi. Savunma güvenliğini bırakmayan Tromsö, rakibini savunmada az adamla yakalamaya çalıştı. Sahasından fazla çıkmayan konuk ekip, Beşiktaş'a etkili pozisyon vermeyerek ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

34. dakikada Ersan'ın soldan ortasında, ön direkte iyi pozisyon alan Almeida'nın dokunamadığı meşin yuvarlağı kaleci tokatladı. Ceza alanı içinde topu önünde bulan Hutchinson, dengesini kaybedince Beşiktaş'ın tehlikesi sona erdi.

36. dakikada Olcay'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Töre, ceza alanına girdiği sırada vurmakta gecikince, savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

41. dakikada Fernandes'in soldan kullandığı korner atışında, arka direkte topla buluşan Sivok'un kafa vuruşu sonrası, top üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

2.yarı

Beşiktaş, ikinci yarıya Ersan'ın yerine Oğuzhan'ı oyuna alarak başladı. İlk yarıya oranla daha istekli oynayan ve hücumda planladıklarını daha iyi yapan siyah-beyazlı ekip, 51. dakikada Almeida ve 54. dakikada Oğuzhan'ın golleriyle 2-0 öne geçerek, avantajlı bir skor elde etti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım, zaman zaman savunmasında hatalar yapsa da Tromsö'nün bunları değerlendirememesi sonucunda, kalesinde tehlike yaşamadı. Son bölümlerde özellikle rakibin baskısı altında zorlanan Beşiktaş, 90. dakikada Drage'nin boş pozisyonda golü atamamasıyla rahatladı ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak, adını gruplara yazdırdı.

Tromsö, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle büyük şok yaşadı. Tur için gole ihtiyaç duyan Norveç temsilcisi, organize atak yapmakta zorlandı. Beşiktaş'ın savunmadaki açıklarıyla tehlikeli olan Tromsö, 90. dakikada Drage ile yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak elendi.

47. dakikada Gökhan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fernandes'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

51. dakikada Fernandes'in sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta, savunmadan iyi kurtulan Almeida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

53. dakikada Oğuzhan'ın sol kanatta yerden pası sonrası ön direkte topla buluşan Olcay'ın yakın mesafeden vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

54. dakikada Almeida'nın soldan ortasında ceza alanı içinde son olarak topla Oğuzhan buluştu. Bu oyuncu, önünü açarak güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

64. dakikada rakip ceza alanı önünde iyi organize olan Beşiktaş'ta, Olcay'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan, rakibini geçtikten sonra, yerden sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Andersen'in ceza alanı içinde sağdan ortasında, arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Drage, müsait durumda, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta attı.

Beşiktaş, son 10 dakikada sıkıntılı anlar yaşasa da maçı 2-0 kazanmasını bildi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Marcin Borski, Rafal Rostkowski, Sebastian Mucha (Polonya)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Sivok, Escude, Ersan Adem Gülüm, Gökhan Töre, Hutchinson, Veli Kavlak, Fernandes, Olcay Şahan, Almeida

Tromsö: Sahlman, Fojut, Causevic, Norbye, Bendiksen, Drage, Andersen, Johnsen, Helmke, Kristiansen, Moldskred.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:15
Anahtar Kelimeler:
Kartal Gruplara Uçtu
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