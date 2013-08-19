Kartal 3 puan çıkardı

İSTANBUL



Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



20. dakikada Fernandes, orta sahadan aldığı topla Trabzonspor ceza alanına kadar sokuldu. Portekizli futbolcunun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Aykut Demir'in yatarak yaptığı müdahaleyle kornere çıktı.



31. dakikada Ersan Adem Gülüm'ün sol kanattan ortasında kale sahası çizgisi köşesinde sırtı dönük topla buluşan Mustafa Pektemek, pasını geriden gelen Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



35. dakikada ceza alanı içi sağ kanatta topla buluşan Dentinho, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Kale sahasında gelişine topukla meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Mustafa Pektemek'in vuruşunda top yandan auta gitti.



38. dakikada Veli Kavlak'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Devreye 0-0'lık skorla girildi



55. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı korner sonrasında hızlı çıkan Trabzonspor'da Volkan ve Henrique, Beşiktaş savunmasını 2'ye 1 pozisyonda yakaladı. Sağ kanatta topu taşıyan Volkan, pasını daha müsait durumdaki Henrique'ye aktarmak isterken araya giren Serdar Kurtuluş, topu ceza alanı çizgisi üzerinde keserek, mutlak bir pozisyonu engelledi.



65. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahasına inen topu kaleci Tolga sektirdi. Araya giren Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



73. dakikada Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale sahasına düşen topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.



75. dakikada Beşiktaş, Olcay'ın golüyle skoru değiştiren taraf oldu. Fernandes'in ara pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda buluşan Olcay Şahan, dar açıya rağmen yerden yaptığı vuruşta Aykut Demir'e çarpan top, Onur'un bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-0



81. dakikada Siyah-beyazlılar, Gökhan Töre ile farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor savunmasında Zeki Yavru'dan topu kapan Olcay, sol kanattan ceza alanına girerek, uygun durumdaki Gökhan Töre'ye topu aktardı. Karşısında iki bordo-mavili futbolcu bulunan Gökhan, onlardan sıyrılarak çaprazdan şutunu çekti Savunmada yine Aykut Demir'e çarpan meşin yuvarlak bu kez kaleci Onur'un üzerinden ağlara gitti: 2-0



87. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Batuhan'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Tolga'nın yatarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.



Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



"Kazanmayı hak ettik"



Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantsında yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçına galibiyetle başlamanın kendileri için sevindirici olduğunu ifade ederek, "Çok özel bir maç oynadık. Benim için değil takım için özeldi. Sezonun ilk maçıydı, bir derbi oynadık. Rakibimiz 4 resmi maç yaptıktan sonra buraya geldi. Biz ise birkaç hazırlık maçı yapmıştık. İlk resmi maçımızdı. Tam olarak tatmin olmadığımız bazı şeyler var ama genelde iyiydik. Kazanmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un tehlikeli bir rakip olduğunu belirten Hırvat teknik adam, "Rakip hata yapmamızı bekledi. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Açık ve maçı güzelleştirerek oynadılar" dedi.



Bilic, siyah-beyazlı taraftarların da takıma çok iyi destek verdiklerini vurguladı.



"Kesinlikle harika bir başlangıç. Sevindirici bir galibiyet aldık" diyen Bilic, "Sadece bir maç kazandık. Perşembe günü çok önemli bir maç oynayacağız. Ligde ilginç sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Harika bir galibiyet aldık ama önümüzdeki dönemde bugünden daha iyi oynayıp, oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Bir soru üzerine ligde kendileriyle aynı durumda bulunan takımlarla karşılaştırma yaptığında, kadrolarının çok geniş olduğunu düşünmediğini ifade eden Bilic, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Transfer için imkan olursa belki bir futbolcuyu kadromuza katabiliriz. Bazı oyuncular kiralık olarak gidebilir. Ligde ve Türkiye Kupası'nda maçlarımız olacak, umut ediyorum ki UEFA Avrupa Ligi'nde de olacak. Karşınıza 60 maçlık periyot çıkıyor. Sakatlıklar sık sık canınızı sıkabiliyor. Geçen sezon çok yaşanmış. Geniş değil ama iyi bir kadromuz var."



Dentinho ve Mustafa Pektemek'in Trabzonspor karşısında takıma katkıda bulunduklarını anlatan Hırvat çalıştırıcı, "Ancak kenardan gelen iki oyuncunun katkısı çoktu. Trabzonspor karşısındaki galibiyet de bu katkıyla geldi" dedi.



"İyi organize oldular maçı aldılar"



Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay da rakiplerinin son bölümde daha iyi organize olarak maçı kazandığını söyledi.



Karşılaşmanın kendilerini sınama açısından önemli bir maç olduğunu dile getiren Akçay, "Sahadaki duruşumuz bence biraz daha gelişmeli. Beşiktaş'ın son bölümde daha da organize olması ve yetenekli oyuncularının devreye girmesi, onlar için bir üstünlük sağladı. Beşiktaş'ı kutluyorum" dedi.



Sahadaki duruşlarının daha iyiye gittiğini vurgulayan Mustafa Reşit Akçay, şunları söyledi:



"Üçüncü bölgedeki organizasyonlarımızın biraz daha düzelmesi için çalışma yapmamız gerekiyor. Bu belki oyuncu katılımı ya da oyuncularda rotasyonlarla mümkün olabilir. Genel anlamda fiziksel değerlerimiz daha yükseliyor. Maçın uzun bir bölümde kora kor bir mücadele oldu ama son bölümlerde Beşiktaş'ın biraz daha istekli ve arzulu oyunu, bizim biraz dikkatsiz oluşumuz ve iki golün de savunma oyuncumuza çarparak kaleyi girmesi, bu akşamki şanssızlıklarımızdan bir kaçıydı. Beşiktaş, son bölümde daha organize olması nedeniyle maçı kazandı."



Akçay, Beşiktaş karşısındaki mücadeleleri için kötü değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak buna katılmadığını anlatarak, "Trabzonspor'un takım olma yolundaki duruşu ve kompakt bir yapıya kavuşması biraz zaman alacak ama çok iyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Belki sonuca gitmekte zorluk yaşayacağız ama bunu 3-4 hafta sonra çok farklı olarak sizinle tekrar konuşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde Arnavutluk'un FK Kukesi ekibi ile yapacakları mücadeleye olumlu yansıyacağını vurgulayan Akçay, "Kukesi maçının hem bizim için hem de takımımız için hayati bir çizgisi var. Bunu oyuncularımızla zaten konuşuyoruz. Bu maçı çok önemsiyoruz" dedi.



Karşılaşmada agresif tavırlarıyla dikkati çeken ve bir pozisyonda Mustafa Pektemek'e sert bir müdahalede bulunan Colman ile ilgili bir soru üzerine Akçay, "Colman'ın oradaki hamlesi topaydı. Sanırım biraz sert olmuş, bundan dolayı Colman adına özür dileriz. Niyetimiz orada rakibi sakatlamaya yönelik değildir. Zaten Colman'ın sarı kartı olması nedeniyle ilerleyen süre içerisinde değiştirdik. Bu, taktiksel değil, mecburi bir değişiklikti" ifadelerini kullandı.













AA