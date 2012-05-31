Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığına Cihan Büyükoral seçildi

Seçimde 182 oy alan Cihan Büyükoral başkanlığa seçilirken, Azat Yeşil ise 147 oyda kaldı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni başkanı Cihan Büyükoral, yaptığı konuşmada 23 sene önce başkanlığa seçildiği dönemden daha heyecanlı olduğunu, hayatta büyük vaatler vermeyi sevmediğini kaydetti. Açıklanan 24 milyon liralık taslak bütçeye uyacaklarını ifade eden Büyükoral, futbol takımını play-off'a kalacak duruma getireceklerini, altyapıya da önem vereceklerini belirtti. Büyükoral, taraftarıyla ağlayan, taraftarıyla gülen bir başkan olacağını, bütün camiayla barışık bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan başkan adayı Azat Yeşil, oylamaya geçilmeden önce yaptığı açıklamada, yönetim kurulu listesinde yer alan bazı isimlere listeden çıkmaları yönünde baskı yapıldığını öne sürdü.

Cihan Büyükoral'ın listesinde yer alan isimler şöyle:

Seyhan Evlioğlu, Veli Aksoy, Mutlu Altuğ, Ali Erten, Esen Özbek, Şekip İriboz, Ahmet Özkan, Umut Demir, Ali Arpacıoğlu, Güçlü Aydoğdu, İlhami Tanrıverdi, Mehmet Yıldırım, Tuncay Bozkurt, Şevket Uluç Serim, Volkan Sintaç, Uluğ Atasoy, Selami Gönülkırmaz, Mehmet Karal, Bahadır Mete, Sadi Tolga Kantarcı, Hüsnü Boztepe, İbraim Yıldız, Ahmet Ertem, Murat Polat, Bülent Gürkan, Hakan Düzdemir, Togan Toprak.