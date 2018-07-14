"Kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum"

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, kariyerini sarı-kırmızılı takımda sonlandırmak istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde kamp yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Donk, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu sezon 21 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Donk, "21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda oynamak. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak ve kariyerimi de mümkünse Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Igor Tudor döneminde forma şansı bulamamasıyla ilgili Donk, şunları kaydetti:

"Bu herkesin başına gelebilir ama benim tecrübe ettiğim çok zordu. Futbol oynamak istiyorsunuz sizi birisi saha dışında tutunca sahaya geri dönmek çok zor. Ailemin, takım arkadaşlarımın desteğiyle ve çok çalışmayla üstesinden geldim ve yeni sözleşme imzaladım. Şimdi yeni başarılar için çok çalışma zamanı."

Fatih Terim döneminde yeniden şans bulması ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi hakkında Donk, "Teknik direktör sayesinde kazandığım güven ile herkes sahada farklı bir oyuncu görüyor ama aynı kişiyim sadece kendime olan güvenim arttı ve iyi sonuçlar alarak şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

"Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz"

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olması, hazırlık kampında o seviyeye ulaşma durumları hakkında ise Donk, "Şampiyonlar Ligi seviyeyesine çıkabilmek için çok erken. Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Çünkü birçok oyuncu ayrıldı, genç oyuncularımız arttı ve tecrübeli oyuncular olarak gençlere desteğimizi arttırmalıyız." diye konuştu.

Akhisarspor ile 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında karşılaşacaklarını hatırlatan Donk, "İlk önemli maç Süper Kupa maçı ve ona odaklanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde herkes oynamak istiyor. Ben 32 yaşındayım ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. O seviyede oynamak için herkesin çok çalışması lazım." şeklinde görüş belirtti.