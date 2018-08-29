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Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli ekip, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli ekip, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:28
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Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Mısırlı sol bek Karim Hafez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli ekip, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Karim Hafez'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKarim Hafez
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