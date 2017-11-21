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Kardeşlerin minderde milli mücadelesi

Murat ve Ahmet Ertürk kardeşler, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda birlikte mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Kardeşlerin minderde milli mücadelesi

Murat ve Ahmet Ertürk kardeşler, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda birlikte mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor.

21 Kasım 2017 Salı 12:10
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Kardeşlerin minderde milli mücadelesi

Murat ve Ahmet Ertürk kardeşler, Polonya'daki 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Polonya'nın ev sahipliğindeki şampiyonada serbest stilde ay-yıldızlı mayoyu giyecek Erzurumlu Ertürk kardeşler, birlikte mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Farklı kilolarda mindere çıkacak Murat ve Ahmet, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, hedeflerini kürsünün en üst basamağı olarak belirlediklerini söyledi.

Bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Murat, 2005 yılında güreşe başladığını ve ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını ifade etti.

Murat, güreş merakının aileden geldiğini dile getirerek, "Polonya'da bir ilki yaşayacağız. Milli formayı uluslararası bir şampiyonada ilk kez kardeşimle beraber giyeceğiz. Umarım ikimiz de altın madalyayla ülkemize döneriz." dedi.

Kardeşiyle favori güreşçiler arasında gösterildiklerine dikkati çeken Murat, "23 yaş altında Avrupa şampiyonu olarak hedeflerimden birini gerçekleştirdim. Nasip olursa şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. Dünya Şampiyonası'ndan sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağım. İdolüm Taha Akgül. Onun gibi olmak istiyorum. Birlikte de çalışıyoruz. İnşallah, Tokyo'dan da olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize döneriz." diye konuştu. 

"Birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz"

Ahmet Ertürk ise Dünya Şampiyonası'na birlikte gitmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Gençlerde Avrupa ikinciliği bulunan 22 yaşındaki Ahmet, kariyerine yeni bir başarı eklemek istediğinin altını çizdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatlarını sürdüren iki kardeşten Ahmet, ağabeyiyle Polonya'da İstiklal Marşı'nı dinletmek istediklerini belirterek, "İkimizin de milli takıma girmesi gurur verici bir durum. Ailemiz adına da büyük bir onur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. İnşallah, ikimize de altın madalya nasip olur." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaMilli Mücadele
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