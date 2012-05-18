Kardemir Karabükspor'un yeni hocası Skibbe

Kardemir Karabükspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Galatasaray ve Eskişehirspor'u çalıştıran Alman Michael Skibbe'yi getirdi.

Kulüp Başkanı Nevzat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı teknik direktör Michael Skibbe ile 2 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Amerika'da tatilde olan Michael Skibbe'nin dönmesiyle resmi imzaların atılacağını vurgulayan Şahin, ''Başarılı teknik direktör ile görüşmelerimiz sonunda bir anlaşmaya vardık. Kendisi ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Skibbe artık 2 yıl boyunca takımımızın başında olacak'' diye konuştu.

Şahin, anlaşmanın maddi kısmını resmi imzaların atılmasından sonra kamuoyuna açıklayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Biz her zaman kurum takımı olduğumuzu ve buna göre hareket etmek zorunda olduğumuzu söyleriz. Bu transferde de bu böyle olmuştur. Allah bizi utandırmasın. Ben hocamızın başarılı olacağına inanıyorum. Her iki tarafa da hayırlı olsun.''