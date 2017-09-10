Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı

KARABÜK - Kardemir Karabükspor, yaz transfer döneminde titiz davrandı.

Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde 4'ü yabancı olmak üzere 6 futbolcuyla kadrosuna takviye yaptı, 9 oyuncusuyla da vedalaştı.

Kırmızı-mavili ekip, sezon başında teknik ekibinde değişikliğe gitti. Karabük temsilcisi, teknik direktör Zoran Barisic'in yerine Erkan Sözeri'yi takımın başına getirdi.

İlk olarak Gençlerbi̇rli̇ği̇'nden Ferhat Görgülü ile sözleşme imzalayan Kardemir Karabükspor, Rusya'nın Akhmat Grozny takımından Rumen futbolcular Gabriel Torje ve Gheorghe Teodor Grozav'ı, Elazığspor'dan Malili futbolcu Hamidou Traore'yi, Bucaspor'dan kaleci Çağlar Şahi̇n Akbaba'yı ve son olarak Trabzonspor'dan Arjantinli sol bek Luis Ibanez'i kadrosuna dahil etti.

Karadeniz ekibi, Marius Alexe, Vladimir Rodic, Iasmin Latovlevici, Fati̇h Ati̇k, Ercüment Kafkasyalı, Ermin Zec, Mahmut Akan, Dejan Lazarevic ve Abdou Razack Traore ile de yollarını ayırdı.

Rumen ve Ukraynalı futbolcular tercih edildi

Kardemir Karabükspor, transferde ağırlıklı olarak Rumen ve Ukraynalı futbolcuları tercih etti.

Kırmızı-mavili ekibin kadrosunda son transferlerin ardından Rumen ve Ukraynalı 8 oyuncu bulunuyor.

Romanya'dan Valerica Gaman, Paul Papp, Cristian Tanase, Gabriel Torje ve Gheorghe Teodor Grozav, Ukrayna'dan ise Andriy Bliznichenko, Oleksandr Rybka ve Yevhen Seleznov, Karadeniz temsilcisinde ter döküyor.

"Çok titiz davranıyoruz"

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'deki diğer kulüpler gibi transfer politikası izleyemediklerini, "işçi takımı" oldukları için her adımlarını ince eleyip sık dokuduktan sonra atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İşçilerin alın terleriyle bu takımın bu günlere geldiğini anlatan Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu nedenle biz diğer takımlardan ayrılıyoruz. Bu takım ağır sanayi işçilerinin takımı, hepimizin takımı. Özellikle transfer yaparken çok titiz davranıyoruz. Öncelikle maliyetine baktığımız futbolcuda, ahlak ve disiplin vazgeçilmezimiz. Transfer komitesi olarak hata yapma şansımızın olmadığını bilerek, alacağımız oyuncuyu uzun süre takip ediyoruz." diye konuştu.

Takımın hedeflerinden de bahseden Tankut, "Bizim her zaman öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Bunu başardıktan sonra bir önceki sezon konumundan daha iyi yerde ligi tamamlamak. Öncelikle lige tutunacağız, sonra da geçen sezondan daha iyi yerde ligi tamamlayama gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.